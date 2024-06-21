الذهب يتجه لتحقيق مكسب أسبوعي بدعم تفاؤل حيال خفض الفائدة

المصدر: رويترز

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تتجه أسعار الذهب اليوم الجمعة لتحقيق مكسب أسبوعي للمرة الثانية على التوالي، مدفوعة بالطلب على أصول الملاذ الآمن وسط توتر في الشرق الأوسط وتزايد الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي قد يخفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام الجاري.

وبحلول الساعة 03.44 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2360.95 دولارا للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل أعلى مستوياته في أسبوعين خلال الجلسة السابقة. وتقدم المعدن بأكثر من واحد بالمئة منذ بداية الأسبوع.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2374.60 دولارا.

وقال كلفين وونغ كبير محللي الأسواق لمنطقة آسيا والمحيط الهادي لدى أواندا "على المدى القصير، الدافع الحالي لتحرك الذهب صعودا هو في المقام الأول تزايد التوتر الجيوسياسي، خاصة بعد الأنباء المتعلقة بالهجوم على غزة".

أسفرت عدة غارات جوية إسرائيلية على قطاع غزة أمس الخميس إلى مقتل 14 شخصا على الأقل وإصابة العشرات.

وأضاف وونغ "تتطلع السوق الآن إلى احتمالية خفض لسعر الفائدة بعد سبتمبر، ما قد يدعم الذهب، ويبقيه فوق مستوى 2300 دولار".

يقلص انخفاض أسعار الفائدة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 30.60 دولارا للأوقية، وزاد البلاتين 0.4 بالمئة إلى 982.45 دولارا، وتقدم البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 930.98 دولارا.

وتتجه المعادن الثلاثة لتحقيق مكاسب أسبوعية.

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