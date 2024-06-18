تباين أداء بورصة وول ستريت بعد صدور بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية

المصدر: رويترز

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فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على تباين اليوم الثلاثاء بعد أن أظهرت بيانات ارتفاع مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة في مايو بأقل من المتوقع، فضلا عن ترقب المستثمرين تصريحات سيصدرها عدد من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في وقت لاحق اليوم.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 1.02 نقطة إلى 38779.12 نقطة. كما صعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 2.92 نقطة أو 0.05 بالمئة إلى 5476.15 نقطة، في حين انخفض المؤشر ناسداك المجمع 0.26 نقطة إلى 17856.76 نقطة.

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