مبيعات التجزئة في أمريكا ترتفع بأقل من المتوقع في مايو

المصدر: رويترز

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ارتفعت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة في مايو بأقل من المتوقع، إذ أثر انخفاض أسعار البنزين على إيرادات المحطات.

وقال مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة اليوم الثلاثاء إن مبيعات التجزئة ارتفعت 0.1 بالمئة الشهر الماضي. وتم تعديل بيانات أبريل نيسان هبوطا لتظهر تراجعا 0.2 بالمئة بعد أن أفادت بيانات سابقة بأن المبيعات لم تسجل تغيرا في أبريل.

وكان خبراء اقتصاد قد توقعوا في استطلاع لرويترز ارتفاع مبيعات التجزئة، وهي في الغالب سلع وليست معدلة في ضوء التضخم، 0.3 بالمئة في مايو.

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