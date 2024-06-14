الذهب يتجه لتسجيل أول مكسب أسبوعي في أربعة أسابيع

المصدر: رويترز

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ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة وتتجه لتسجيل أول مكسب أسبوعي في أربعة أسابيع، بعدما أظهرت بيانات اقتصادية أمريكية تراجع ضغوط الأسعار ما يعزز التفاؤل بشأن احتمال أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة قريبا.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2306.89 دولارات للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 03.34 بتوقيت غرينتش. وربح المعدن النفيس 0.5 بالمئة منذ بداية الأسبوع. كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2322.00 دولارا.

وأظهرت بيانات أمس الخميس أن أسعار المنتجين في الولايات المتحدة انخفضت على غير المتوقع في مايو، وهو مؤشر آخر على أن التضخم ينحسر بعد ارتفاعه في الربع الأول.

وجاءت هذه البيانات في أعقاب تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الذي جاء أضعف من المتوقع وصدر قبيل اجتماع المركزي الأمريكي يوم الأربعاء. وفي الاجتماع ثبّت المركزي أسعار الفائدة وأشار إلى إرجاء بدء تخفيضات الفائدة إلى ديسمبر.

وتظهر هذه البيانات بعض التراجع في ضغوط الأسعار، مما يبقي على آمال خفض الفائدة في سبتمبر.

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي فإن المتعاملين يتوقعون حاليا بنسبة 67 بالمئة خفضا في سبتمبر.

وتقلل الفائدة المنخفضة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عوائد. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 29.08 دولارا للأوقية وصعد البلاتين 0.9 بالمئة إلى 955.32 دولارا وزاد البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 890.28 دولارا. وتتجه المعادن الثلاثة لتسجيل خسائر أسبوعية.

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