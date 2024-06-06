ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة

المصدر: رويترز

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ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس مع تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية في ظل تزايد الرهانات على أن خفض أسعار الفائدة الأمريكية قد يبدأ في سبتمبر المقبل، بينما يترقب المستثمرون بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية.

بحلول الساعة 02.58 بتوقيت غرينتش، ارتفع سعر الذهب 0.8 بالمئة إلى 2373.31 دولارا للأوقية (الأونصة) بعد صعوده واحدا بالمئة في الجلسة الماضية.

كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7 بالمئة إلى 2392.80 دولارا.

وتراجع مؤشر الدولار 0.2 بالمئة ليحوم حول أدنى مستوى له في شهرين تقريبا، وظلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات قرب أدنى مستوياتها في أكثر من شهرين.

وقال تيم ووترر كبير محللي السوق في كيه.سي.إم تريد "تجاهل المشترون الدولار اليوم بعد بيانات ضعيفة في الفترة التي تسبق صدور بيانات الوظائف غير الزراعية والتي مكنت سعر الذهب من الازدهار".

وتابع "لا تزال التوقعات الأساسية تبدو بناءة بالنسبة للذهب مع اقترابنا من تخفيضات محتملة في أسعار الفائدة في النصف الثاني من العام. ومع هذا قد يتجه مستوى 2300 دولار للهبوط إذا حصلنا على قراءة قوية للوظائف غير الزراعية تحديدا".

وانخفض التوظيف من قبل أرباب العمل في القطاع الخاص الأمريكي إلى أدنى مستوى له منذ أربعة أشهر في مايو مما يزيد من الدلائل على ضعف سوق العمل. وتترقب الأسواق الآن بيانات الوظائف غير الزراعية غدا الجمعة لمزيد من المؤشرات.

ويقلل انخفاض أسعار الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 1.8 بالمئة إلى 30.54 دولارا للأوقية. وارتفع البلاتين 1.2 بالمئة إلى 1003.95 دولارات وزاد البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 942.75 دولارا.

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