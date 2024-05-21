ارتفاع الدولار وسط تعليقات حذرة من البنك المركزي الأمريكي

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

ارتفع الدولار مقابل اليورو، أمس، مع ترقب المستثمرين مزيداً من الدلائل على مسار أسعار الفائدة الأمريكية، في أعقاب تعليقات حذرة من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) حتى مع ظهور بوادر على تباطؤ التضخم.

ولا يوجد استعداد لدى مسؤولي الاحتياطي الاتحادي لقول إن التضخم يتجه إلى هدف البنك المركزي والبالغ اثنين بالمئة، بعد أن أظهرت بيانات، الأسبوع الماضي، تراجع التضخم في أبريل، حيث دعا كثيرون منهم، أمس، إلى استمرار توخي الحذر في السياسة.

وانخفض اليورو 0.05 بالمئة مقابل الدولار إلى 1.0863 دولار. ومقابل العملة اليابانية، ارتفع الدولار 0.4 بالمئة إلى 156.26 ين.

وارتفع الاسترليني 0.07 بالمئة إلى 1.2711 دولار خلال يوم أمس، بعد أن لامس أعلى مستوى في شهرين عند 1.27255 دولار، قبيل تقرير التضخم في المملكة المتحدة المقرر صدوره يوم الأربعاء.

وانخفض الدولار الأسترالي 0.3 بالمئة عند 0.6671 دولار، وارتفع الدولار الأسترالي ثلاثة بالمئة هذا الشهر وسط ارتفاع التضخم الأسترالي.

وفي العملات المشفرة، ارتفعت بتكوين 2.7 بالمئة خلال اليوم عند 68715 دولار في أعلى مستوى جديد في خمسة أسابيع.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز