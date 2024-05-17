الذهب يتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني وسط تفاؤل بشأن خفض الفائدة في أمريكا

المصدر: رويترز

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تتجه أسعار الذهب في ما يبدو اليوم الجمعة لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي بعد أن عززت بيانات التضخم الأمريكية التي صدرت في الآونة الأخيرة التوقعات بمضي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لخفض الفائدة هذا العام.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2379.14 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0236 بتوقيت غرينتش، ويتجه لتسجيل ارتفاع بواقع 0.7 بالمئة حتى الآن هذا الأسبوع.

واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 2383.20 دولاراً.

وهبط مؤشر الدولار 0.6 بالمئة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن مقابل عملات منافسة مما يجعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وقال ييب جون رونج خبير الأسواق لدى آي.جي "قد يستمر الاتجاه الصعودي لأسعار الذهب، إذ تتيح البيانات الاقتصادية الأمريكية الأخيرة متسعا لمجلس الاحتياطي الاتحادي لبحث تخفيضات مبكرة لأسعار الفائدة في عام 2024 فيما تستمر التوترات الجيوسياسية.

وسيكون الهدف التالي لارتفاعات الذهب هو المستوى القياسي له".

وشكلت البيانات التي نُشرت هذا الأسبوع وأظهرت تباطؤ التضخم أخبارا جيدة للاحتياطي الاتحادي إلا أن صناع السياسة لم يكشفوا بشكل علني حتى الآن عن تغيرات في وجهات نظرهم بشأن توقيت تخفيضات الفائدة التي يعتقد مستثمرون أنها ستبدأ هذا العام.

ومعروف أن الذهب يوفر ملاذا للتحوط من التضخم، إلا أن أسعار الفائدة المرتفعة تزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عوائد.

وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 29.53 دولاراً للأوقية بعد أن سجلت أعلى مستوى في أكثر من ثلاث سنوات في الجلسة السابقة. كما هبط البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 982.77 دولاراً.

وصعد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1060.15 دولاراً، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 12 مايو 2023 في الجلسة السابقة. وزاد المعدن نحو سبعة بالمئة منذ بداية الأسبوع.

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