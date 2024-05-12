الصين تطور نظام وقود هيدروجين للشاحنات يكفي 1000 كيلو للشحنة الواحدة

المصدر: د ب أ

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ذكرت الشركة الصينية لعلوم وتكنولوجيا الفضاء، أن البلاد نجحت في تطوير أول نظام للهيدروجين السائل المُركّب بالسيارات من فئة 100 كيلوجرام، ما يرمز لتحقيق اختراق جديد في قطاع المواصلات بالبلاد، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، اليوم الاحد.

وأضافت الشركة التي طوّرت النظام المذكور أنه وباعتباره أحد المكونات الأساسية للشاحنات الثقيلة العاملة بالهيدروجين السائل، يتم إنتاج النظام الجديد محليا بالكامل، حيث سيُساعد الشاحنات الثقيلة التي تعمل بالهيدروجين على تحقيق مدى مُحسّن يزيد على 1000 كيلومتر بمجرد شحنة واحدة فقط.

وبالمقارنة مع النظام السابق، يتميز النظام الجديد بزيادة بنسبة 20% في حجم التخزين الفعلي، ضمن نفس الأبعاد الإجمالية مع خفض التكاليف بأكثر من 30%.

وقال خبير في الشركة المذكورة إن النظام الجديد الذي يتميز بقدرة حمل تصل إلى 100 كيلوجرام من الهيدروجين، يتطابق مع المعايير الدولية من حيث جودة النظام، وكثافة تخزين الهيدروجين، ووقت التزود بالوقود.

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