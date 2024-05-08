الذهب يتراجع وسط ارتفاع الدولار وتقييم المتعاملين لموعد خفض الفائدة

المصدر: رويترز

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تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء مع ارتفاع الدولار فيما يقيم المتعاملون الموعد المحتمل لبدء خفض أسعار الفائدة الأمريكية ويترقبون إشارات جديدة لمزيد من الوضوح بشأن السياسة النقدية.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2307.87 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0757 بتوقيت جرينتش. وخسرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2317.20 دولار للأوقية.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 0.2 بالمئة، مما يزيد تكلفة شراء الذهب لحائزي العملات الأخرى.

وتترقب الأسواق بيانات معنويات المستهلكين التي تصدرها جامعة ميشيجان يوم الجمعة وتعليقات عدد من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي). ومن المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكية 15 مايو أيار.

وقال إيليا سبيفاك رئيس قطاع الاقتصاد الكلي العالمي في تاستي لايف "يشعر الاحتياطي الاتحادي بالقلق بشأن التضخم لكنه لن يرفع أسعار الفائدة أكثر وما زال يريد خفضها إذا أتيحت له الفرصة، هذه هي القصة. لن يتغير الكثير فيها حتى يصدر مؤشر أسعار المستهلكين الأسبوع المقبل".

وأضاف سبيفاك أنه إذا أظهرت البيانات "تضخما مخيفا"، فلن يتمكن البنك المركزي الأمريكي من خفض أسعار الفائدة وسيضغط هذا على الذهب.

وتخفض أسعار الفائدة المرتفعة من جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا.

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، تتوقع الأسواق حاليا بنسبة 65 بالمئة خفض أسعار الفائدة الأمريكية في سبتمبر أيلول.

وأظهرت بيانات رسمية أمس الثلاثاء أن البنك المركزي الصيني أضاف 60 ألف أوقية من الذهب إلى احتياطاته في أبريل نيسان، ليواصل البنك مشترياته خلال 18 شهرا الماضية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 27.19 دولار للأوقية. وانخفض البلاتين 0.7 بالمئة إلى 969.44 دولار، وفقد البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 964.51 دولار.

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