عودة الملاحة بمضيق البوسفور بعد جنوح سفينة شحن

المصدر: د ب أ

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أعلنت سلطات أمن السواحل التركية ووسائل إعلام محلية، أمس، أن حركة الملاحة عادت في مضيق البوسفور بعد توقف دام قرابة 10 ساعات، بسبب جنوح سفينة شحن قادمة من أوكرانيا.

وأُغلق الممر المائي بإسطنبول، الذي يربط البحر الأسود والبحر المتوسط، صباح أمس، بعدما تعطل محرك سفينة، ما أدى إلى جنوحها.

وتحمل السفينة «أليكسيس» منتجات غذائية من أوكرانيا إلى مصر. وقالت مديرية السلامة الساحلية التركية، عبر منصة «إكس»، إنه تم قطر السفينة إلى مكان آمن.

جدير بالذكر أن مضيق البوسفور يعد قناة مزدحمة، وهو بمنزلة بوابة لمرور الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية في ظل الحرب المندلعة بين موسكو وكييف.

وعبرت نحو 40 ألف سفينة مضيق البوسفور في 2023، وفقاً لوزارة النقل التركية.

يُذكر أن السلطات التركية أعلنت، العام الماضي، إغلاق تعليق مضيق البوسفور وتعليق حركة السفن فيه، بعد أن جنحت سفينة شحن أثناء الإبحار من أوكرانيا إلى إسطنبول.

ونقلت قناة «آر تي عربية» عن المديرية العامة للسلامة الساحلية التركية قولها، في بيان، أن «سفينة الشحن (إم كي كي -1) التي يبلغ طولها 142 متراً، جنحت قبالة ساحل بيكوز في مدينة إسطنبول، أثناء الإبحار من أوكرانيا إلى المدينة».

وقالت: «تم توجيه قواربنا الثمانية على الفور إلى مكان الحادث»، مؤكدةً أنه «تم تعليق حركة السفن في مضيق البوسفور مؤقتاً».

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