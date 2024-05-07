تراجع الذهب مع ترقب خفض أسعار الفائدة الأمريكية

المصدر: رويترز

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تراجعت أسعار الذهب، اليوم، بعد المكاسب التي حققتها في الجلسة السابقة، مع استمرار تركيز المتعاملين على احتمالات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 1607 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 2313.92 دولاراً للأوقية.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو 0.4 بالمئة إلى 2322.50 دولاراً للأوقية.

وكان رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك جون وليامز قال، أمس، إن البنك المركزي سيخفض سعر الفائدة في مرحلة ما. ولم يقدّم جدولاً زمنياً لذلك، لكنه قال إن الاقتصاد يتحرك بشكل عام نحو توازن أفضل.

ويتوقع المتعاملون احتمالاً نسبته 67 بالمئة لخفض سعر الفائدة الاتحادي في سبتمبر، وفقاً لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي. وتزيد أسعار الفائدة المنخفضة من جاذبية الذهب الذي لا يدر عائداً.

كما يراقب المستثمرون عن كثب آخر التطورات في صراع الشرق الأوسط. ووافقت حركة «حماس»، أمس، على اقتراح لوقف إطلاق النار في غزة قدمته مصر وقطر، لكن إسرائيل قالت إن الشروط لا تلبي مطالبها، ومضت قدماً في ضربات على رفح بينما تخطط لمواصلة المفاوضات حول الاتفاق.

وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 27.3 دولاراً للأوقية، بينما زاد البلاتين 2.2 بالمئة إلى 975.63 دولاراً، فيما فقد البلاديوم 0.2 بالمئة ليبلغ 975.75 دولاراً.

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