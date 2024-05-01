بتكوين تهبط إلى ما دون 58 ألف دولار وسط ترقب لاجتماع المركزي الأمريكي

المصدر: رويترز

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انخفضت بتكوين اليوم الأربعاء لليوم الثالث على التوالي بعد أن سجلت في أبريل نيسان أسوأ أداء شهري منذ أواخر 2022، وذلك وسط ترقب لقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) بشأن سعر الفائدة وصدور بيانات رئيسية من سوق العمل الأمريكية.

وهبطت قيمة العملة المشفرة الأكثر تداولا في العالم بنحو 16 بالمئة في أبريل نيسان متأثرة بعملية جني أرباح من المستثمرين بعد ارتفاع هائل إلى مستويات غير مسبوقة تخطت 70 ألف دولار.

وتراجعت بتكوين بنحو 3.8 بالمئة إلى 57481 دولارا في أحدث التداولات، وهو أدنى مستوى للعملة المشفرة منذ أواخر فبراير شباط، بينما خسرت إيثريوم نحو 2.6 بالمئة لتهبط إلى 2884 دولارا وهو أدنى مستوى منذ منتصف أبريل نيسان.

ومن غير المتوقع أن يجري المركزي الأمريكي أي تغيير في سعر الفائدة في وقت لاحق كما أصبح المستثمرون أكثر ميلا إلى أن البنك المركزي قد لا يخفض أسعار الفائدة على الإطلاق هذا العام، مما وجه ضربة للأصول الحساسة لأسعار الفائدة مثل العملات المشفرة وأسهم الأسواق الناشئة والسندات والسلع الأساسية.

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