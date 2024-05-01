النفط يتراجع لليوم الثالث في ظل تخمة المخزونات الأمريكية

المصدر: رويترز

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تراجعت أسعار النفط لليوم الثالث على التوالي في تعاملات الأربعاء المبكرة، مع ارتفاع مخزونات الخام وإنتاجه بالولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، إلى جانب تزايد الآمال في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في الشرق الأوسط.

بحلول الساعة 0005 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو 47 سنتا بما يعادل 0.5 بالمئة إلى 85.86 دولارا للبرميل.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة للتسليم في يونيو 53 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 81.40 دولارا للبرميل.

وزادت مخزونات النفط الخام الأميركية الأسبوع الماضي بمقدار 4.906 مليون برميل، في حين انخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير، وذلك وفقا لأرقام معهد البترول الأمريكي الثلاثاء.

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