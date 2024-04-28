المركزي الصيني يضخ ملياري يوان في النظام المصرفي

المصدر: د ب أ

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أعلن بنك الشعب (المركزي) الصيني اليوم الأحد ضخ ملياري يوان (47ر281 مليون دولار) في النظام المصرفي عبر آلية إعادة الشراء العكسي أجل 7 أيام بفائدة قدرها 8ر1% .

وقال البنك المركزي في بيان إن هذه الخطوة تستهدف تعزيز مستوى السيولة في النظام المصرفي، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

يذكر أن إعادة الشراء العكسية، "الريبو العكسي"، هي عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى مستقبلا.



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