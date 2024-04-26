ارتفاع سعر النحاس إلى 10 آلاف دولار للطن لأول مرة منذ عام

المصدر: د ب أ

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ارتفع سعر النحاس في تعاملات اليوم الجمعة إلى 10 آلاف دولار للطن لأول مرة منذ عامين في ظل مخاوف من عجز شركات التعدين على تلبية الطلب المتزايد على المعدن من جانب الصناعات الصديقة للبيئة.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن المعدن عاد إلى هذا المستوى السعري المرتفع بسبب الضغط التاريخي على إنتاج المناجم مما يهدد بظهور عجز كبير في الإمدادات في السوق، مع تزايد التفاؤل بشأن الطلب عليه.

ومن العوامل التي تحد من ارتفاع سعر النحاس ضعف الطلب الصيني المثير للقلق. وظهر التباين واضحا في مراكز العقود الآجلة في بورصة لندن للمعادن، حيث عزز المستثمرون رهاناتهم الصعودية إلى مستوى قياسي، في حين ارتفعت مبيعات الكيانات التجارية.

في الوقت نفسه شجعت تحديات العرض الأخيرة وارتفاع توقعات الاستخدام العالمي للنحاس شركات تداول عقود النحاس مثل بلاك روك للاستثمار المالي وإدارة الأصول وترافيجورا لتجارة المعادن والمواد الخام على المضاربة على صعود النحاس حيث تقول الشركتان إن المعدن سيتعين عليه القفز إلى أعلى من ذلك لتحفيز بناء مناجم جديدة.

وتقول أوليفيا ماركام المدير المشارك لصندوق الاستثمار بلاك روك مينينج فاند في وقت سابق من الأسبوع الحالي إن المستثمرين يحتاجون إلى ارتفاع سعر النحاس إلى 12 ألف دولار للطن حتى يمكنهم ضخ استثمارات كبيرة لإقامة مناجم جديدة لسد العجز في السوق في المستقبل.

وفي تعاملات بورصة لندن للمعادن ارتفعت العقود الآجلة للنحاس اليوم بنسبة 7ر1% إلى 5ر10033 دولارا للطن وهو أعلى مستوى له منذ نيسان/أبريل 2022. وارتفعت أسعار العقود القياسية للنحاس منذ بداية العام الحالي بنسبة 17%. كما ارتفعت أسعار جميع المعادن الأخرى منذ بداية العام.

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