تراجع أسعار الذهب بضغط من موجة جني الأرباح

المصدر: رويترز

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تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس إذ جنى مستثمرون الأرباح بعد صعود مستمر شهده المعدن الأصفر ومع ضغط من مؤسسات استثمارية سعت لجمع سيولة بينما تحول التركيز على بيانات للاقتصاد الأمريكي لاستشفاف دلائل على المسار الذي سيتبعه مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن أسعار الفائدة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2313.44 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0443 بتوقيت جرينتش وذلك في رابع جلسة على التوالي من الهبوط.

كما انخفضت أسعار العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2326.10 دولار للأوقية.

وقال إدوارد مير المحلل في ماركس "موجة جني الأرباح بعد سلسلة من المكاسب في الذهب وهدوء توتر في الشرق الأوسط أديا إلى تراجع عام في الأسعار".

وهبط المعدن الأصفر بما يزيد عن مئة دولار منذ أن ارتفع إلى مستوى قياسي سجل فيه 2431.29 دولار في 12 أبريل وهبط بنسبة ثلاثة بالمئة حتى الآن هذا الأسبوع.

ومن المقرر أن تجتمع لجنة تحديد أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) يومي 30 أبريل والأول من مايو .

وقبل ذلك من المتوقع صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول في وقت لاحق اليوم الخميس ومؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر مارس غدا الجمعة.

وبالنسبة لأسعار المعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 27.09 دولارا للأوقية، وتراجع البلاتين في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 901.60 دولار وهبط البلاديوم واحدا بالمئة إلى 991 دولارا.

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