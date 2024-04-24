فرض غرامة بـ10.7 ملايين دولار على «أمازون»

المصدر: د ب أ

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فرضت هيئة حماية المنافسة ومكافحة الاحتكار الإيطالية غرامة قيمتها عشرة ملايين يورو (10.7 ملايين دولار) على شركة «أمازون» الأمريكية العملاقة للبيع بالتجزئة، بسبب ممارسات تجارية غير عادلة.

وأوضحت الشركة، اليوم، في روما، أنه على الموقع الإلكتروني الإيطالي لشركة «أمازون»، تم ضبط خيار الشراء للكثير من المنتجات تلقائياً إلى «ثابت» بدلاً من «مرة واحدة»، مؤكدةً أن هذا يحدّ بشكل كبير من خيار المستهلك.

وتضررت شركتان تابعتان لشركة «أمازون»، وهما: «أمازون سيرفيسيز يوروب»، ومقرها لوكسمبورج، و«أمازون إي يو».

ومن المستبعد أن يكون مبلغ الغرامة مهماً بشكل كبير للشركة الأمريكية، إذ سجلت شركة البيع بالتجزئة العملاقة أرباحاً تزيد على 10.7 مليارات دولار في الربع الرابع من عام 2023 وحده.

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