أسعار النفط ترتفع مع هبوط الدولار وتحول التركيز لبيانات اقتصادية

المصدر: رويترز

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ارتفعت أسعار النفط دولاراً للبرميل "الثلاثاء" مع هبوط مؤشر الدولار إلى أدنى مستوياته خلال أكثر من أسبوع ومع تحول تركيز المستثمرين في النفط بعيدا عن القضايا الجيوسياسية بالشرق الاوسط إلى حالة الاقتصادات العالمية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.42 دولار، أو 1.6 بالمئة لتسجل عند التسوية 88.42 دولار للبرميل، في حين صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.46 دولار أو 1.8 بالمئة إلى 83.36 دولار للبرميل.

ونزل مؤشر الدولار بعد أن أظهرت بيانات ستاندرد اند بورز جلوبال تباطؤ أنشطة الأعمال في الولايات المتحدة في أبريل إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر بفعل ضعف الطلب. وعادة ما يؤدي انخفاض سعر الدولار إلى زيادة الطلب على النفط المقوم بالعملة الأمريكية من المستثمرين من حائزي العملات الأخرى.

وتلقى النفط المزيد من الدعم من بيانات منطقة اليورو التي أظهرت توسع أنشطة الأعمال بأسرع وتيرة خلال عام تقريبا هذا الشهر.



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