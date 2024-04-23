بسبب خسائر التشغيل.. "سامسونج" تتخلف عن دفع ضريبة الشركات لأول مرة منذ 52 عاماً

المصدر: د ب أ

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تخلفت شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية العملاقة للإلكترونيات، عن دفع ضريبة الشركات هذا العام بسبب خسائر التشغيل التي سجلتها في العام الماضي، بحسب ما نقلته صحيفة "تشوسون إلبو" الكورية الجنوبية عن مصادر.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الثلاثاء، بأن هذه هي المرة الأولى منذ 52 عاماً التي لا تقوم فيها "سامسونج" بدفع ضريبة الشركات.

وبلغت الأرباح التشغيلية الموحدة لشركة سامسونج، التي تشمل الشركات التابعة لها، نحو 6.6 تريليونات وون في العام الماضي؛ إلا أن "سامسونج" سجلت ما يقرب من 11.5 تريليون وون من خسائر التشغيل على أساس منفصل، بعد استثناء الأفرع التابعة لها في الخارج وتلك التابعة لها التي تقوم بدفع الضرائب في الخارج.

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