وول ستريت تغلق مرتفعة مع ترقب أرباح شركات كبرى

المصدر: رويترز

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أغلقت بورصة وول ستريت على ارتفاع، أمس، بعد عمليات بيع مكثفة في الجلسات السابقة، مع ترقب المستثمرين أسبوعاً حافلاً بالنتائج الفصلية لأرباح شركات كبرى، وهو ما قد يعطي لمحة عن قوة الاقتصاد الأمريكي.

وانتعش المؤشران ناسداك المجمع وستاندرد أند بورز 500 بعدما انخفضا خلال الجلسات الست الماضية، بسبب تقييم المستثمرين لتوقعاتهم من جديد بخصوص خفض أسعار الفائدة في أعقاب البيانات الاقتصادية القوية والتوترات الجيوسياسية والتضخم المستمر وتصريحات مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وارتفع المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بواقع 43.37 نقطة أو 0.87 بالمئة إلى 5010.60 نقطة، كما صعد المؤشر ناسداك المجمع 169.30 نقطة أو 1.11 بالمئة إلى 15451.31 نقطة. وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 253.58 نقطة أو 0.67 بالمئة إلى 38239.98 نقطة.

كانت الأسهم الأمريكية قد أغلقت على انخفاض حاد الأسبوع الماضي، إذ تلاشت موجة صعود مبكرة بفضل تقرير قوي لمبيعات التجزئة أمام قفزة في عوائد سندات الخزانة ومخاوف بشأن تصاعد التوترات الجيوسياسية بين إيران وإسرائيل.

ومع تعافي المؤشر ستاندرد أند بورز 500 من أكبر انخفاض بالنسبة المئوية في يوم واحد منذ 31 يناير في الجلسة الماضية، فتحت الأسهم على ارتفاع جزئياً بعد أن أظهرت البيانات زيادة مبيعات التجزئة بأكثر من المتوقع في مارس.

كما قدمت مكاسب في بعض الأسهم المالية بعد إعلان نتائجها الفصلية، مثل جولدمان ساكس، الدعم في بداية التعاملات.

لكن المكاسب تلاشت بسبب المخاوف من احتمال استمرار الأعمال العسكرية بين إسرائيل وإيران، وقفزت عوائد سندات الخزانة الأمريكية مع وصول السندات القياسية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى لها منذ نوفمبر.

ووفقاً للبيانات الأولية، خسر المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بما يصل إلى 61.79 نقطة، أو 1.21 بالمئة، ليغلق عند 5061.62 نقطة.

وهبط المؤشر ناسداك المجمع 289.93 نقطة بنسبة 1.79 بالمئة إلى 15885.17 نقطة، كما انخفض المؤشر داو جونز الصناعي 250.63 نقطة، أو 0.66 بالمئة، إلى 37735.24 نقطة.

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