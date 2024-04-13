انخفاض حاد للأسهم الأمريكية بسبب توترات جيوسياسية

المصدر: رويترز

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شهدت الأسهم الأمريكية عمليات بيع مكثفة، أمس، بعد نتائج ضعيفة لبنوك أمريكية كبيرة، في ختام أسبوع شهد صدور بيانات أشارت إلى استمرار ارتفاع التضخم، وتوقعات جديدة بخصوص سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، فضلاً عن توترات جيوسياسية تلوح في الأفق.

وانخفضت المؤشرات الرئيسية الثلاثة بأكثر من واحد بالمئة، وسجلت خسائر خلال الأسبوع.

ووفقاً للبيانات الأولية، خسر المؤشر ستاندرد أند بورز 500 عند الإغلاق 75.46 نقطة أو 1.45 بالمئة، ليغلق عند 5123.60 نقطة، في حين هبط المؤشر ناسداك المجمع 266.50 نقطة أو 1.62 بالمئة إلى 16175.09 نقطة.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 478.29 نقطة أو 1.24 بالمئة إلى 37980.79 نقطة.

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