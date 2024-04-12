صعود النفط مع تنامي التوتر بالشرق الأوسط

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة في ظل تصاعد للتوتر في الشرق الأوسط يرفع احتمالات تعطل الإمدادات من المنطقة المنتجة للنفط، غير أن الأسعار تتجه لتكبد خسارة أسبوعية وسط توقعات بتخفيضات بعدد تخفيضات أقل لأسعار الفائدة الأمريكية هذا العام.

فبحلول الساعة 0420 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 51 سنتا بما يعادل 0.57 بالمئة إلى 90.25 دولاراً للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 61 سنتا أو 0.72 بالمئة إلى 85.63 دولاراً.

ومحت هذه المكاسب بعض الخسائر المسجلة في الجلسة السابقة التي هيمنت عليها المخاوف حيال التضخم الأمريكي، مما قلل الآمال في خفض أسعار الفائدة في يونيو.

وقالت إيه.إن.زد ريسيرش في مذكرة "المخاطر الجيوسياسية لا تزال مرتفعة"، مضيفة أن أسعار النفط قفزت أيضا بدعم تحسن الظروف الاقتصادية وتخفيضات الإمدادات التي تتبناها منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها في إطار مجموعة أوبك+.

ولا تزال أسعار النفط تتجه لتسجيل تراجع أسبوعي، إذ يتجه برنت وغرب تكساس الوسيط للانخفاض بأكثر من واحد بالمئة بحلول الساعة 0420 بتوقيت غرينتش.



تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز