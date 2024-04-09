النفط ينخفض بعد تجدد محادثات لوقف إطلاق النار في غزة

المصدر: رويترز

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انخفض سعر خام برنت، الاثنين، منهياً موجة صعود استمرت جلسات عدة بعد أن خفضت إسرائيل قواتها في جنوب قطاع غزة وبدأت جولة جديدة من محادثات وقف إطلاق النار مع حركة (حماس).

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 79 سنتاً، أو 0.9 بالمئة، إلى 90.38 دولاراً للبرميل عند التسوية. وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 48 سنتا، بما يعادل 0.6 بالمئة، إلى 86.43 دولاراً للبرميل عند التسوية.

وهذا هو أول انخفاض في خمس جلسات لبرنت والأول في سبع لخام غرب تكساس الوسيط.

استأنفت إسرائيل و"حماس" جولة من محادثات وقف إطلاق النار في غزة أمس الأحد، لكن مسؤولاً في حماس قال إن المحادثات ما زالت تواجه مصاعب. وانخفض كلا الخامين أكثر من دولارين في الجلسة مع تركيز المستثمرين على قرار إسرائيل سحب مزيد من جنودها من جنوب غزة.

وقفزت أسعار النفط الخام 4% الأسبوع الماضي، مع ارتفاع العقود الآجلة لخام برنت للأسبوع الرابع على التوالي، وهو أطول ارتفاع منذ أغسطس من العام الماضي.

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