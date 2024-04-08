انخفاض أسعار النفط بفعل محادثات وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط

المصدر: رويترز

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انخفض سعر خام برنت اليوم الاثنين لكنه ظل فوق مستوى 90 دولارا للبرميل بعد أن سحبت إسرائيل مزيدا من جنودها من جنوب قطاع غزة وتعهدت بإجراء محادثات جديدة حول وقف محتمل لإطلاق النار في الصراع المستمر منذ ستة أشهر.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 62 سنتا بما يعادل 0.7 إلى 90.55 دولارا للبرميل بحلول الساعة 1233 بتوقيت جرينتش.

وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 52 سنتا بما يعادل 0.6 بالمئة إلى 86.39 دولار للبرميل.

وتراجع الخامان القياسيان أكثر من دولارين في وقت سابق من الجلسة.

وذكرت إسرائيل أمس الأحد أنها سحبت المزيد من جنودها من جنوب قطاع غزة، بعد أن خفضت قواتها في القطاع منذ بداية العام لتقليل عدد جنود الاحتياط.

ومن بين العوامل التي تؤثر على توقعات الطلب على النفط، أشار تقرير التوظيف الأمريكي يوم الجمعة إلى أن الاقتصاد أنهى الربع الأول بنتائج قوية، مما قد يدفع مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى تأجيل تخفيضات أسعار الفائدة هذا العام.

ويترقب المستثمرون بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة والصين هذا الأسبوع بحثا عن مزيد من الإشارات حول توقيت التخفيضات المحتملة لأسعار الفائدة الأمريكية وقياس التعافي الاقتصادية في الصين.

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