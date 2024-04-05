الذهب يلتقط الأنفاس بعد موجة من الارتفاعات القياسية

المصدر: رويترز

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التقطت أسعار الذهب الأنفاس اليوم "الجمعة" بعد موجة من الارتفاعات القياسية استمرت لخمس جلسات وتقود المعدن الأصفر إلى تسجيل مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي.

يأتي هذا في وقت تترقب فيه السوق بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة التي يمكن أن تقدم المزيد من المؤشرات على المسار الذي سيتبعه مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" بشأن السياسة النقدية.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 2278.50 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0328 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل مستوى قياسيا مرتفعا عند 2305.04 دولار أمس الخميس. كما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 % إلى 2296.90 دولار.

وقال لوكا سانتوس المحلل لدى إيه.سي.واي للأوراق المالية "سيستمر الذهب في الارتفاع مع تراجعات طبيعية".

وأضاف سانتوس أن انخفاض الدولار في ظل توقعات المستثمرين بأن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي الفائدة هذا العام وعدم اليقين الاقتصادي وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط عوامل شكلت قوة دافعة للأسواق وعلى رأسها الذهب.

ويتجه المعدن النفيس لتسجيل مكاسب للأسبوع الثالث، مدعوما أيضا بعمليات شراء قوية من جانب البنوك المركزية وطلب من الصناديق المواكبة لاتجاهات السوق.

ويتحول التركيز الآن إلى بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة لشهر مارس والتي قد تعطي المزيد من المؤشرات بشأن التوقيت الذي سيبدأ فيه المركزي الأمريكي خفض الفائدة.

ويقول رئيس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول إن البنك لديه الوقت لإجراء المزيد من المداولات بشأن أول خفض للفائدة، وذلك بالنظر لقوة الاقتصاد وقراءات التضخم التي صدرت في الآونة الأخيرة وجاءت مرتفعة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.7% إلى 26.49 دولار للأوقية بعدما ارتفعت في الجلسة السابقة لأعلى مستوى منذ يونيو 2021. وهبط البلاتين 0.4 % إلى 921.66 دولار. ويتجه المعدنان لتسجيل مكاسب أسبوعية. ونزل البلاديوم 1.9 % إلى 1002.03 دولار.

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