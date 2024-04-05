بعد مناقشات غير مجدية.. وزارة العدل الأمريكية تقاضي هواوي

المصدر: رويترز

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تتجه دعوى جنائية أقامتها وزارة العدل الأمريكية منذ فترة طويلة، تتهم فيها شركة هواوي الصينية للتكنولوجيا بتضليل بنوك، للعرض على محكمة في يناير 2026.

وفي اجتماع أمس في نيويورك، قال ألكسندر سولومون، المسؤول الكبير بالوزارة لقاضية أمريكية، إن «مناقشات التسوية انتهت إلى طريق مسدود. ونعتقد أنه سيكون من الحكمة تحديد موعد للمحاكمة».

وقالت القاضية إنها تعتقد أنه من الجيد أن يكون موعد بدء المحاكمة في بداية يناير 2026.

وبدأت القضية، التي أدت إلى توتر العلاقات بين الولايات المتحدة والصين في عام 2018، بلائحة اتهام أدت إلى اعتقال منغ وانزو، المديرة المالية لشركة هواوي في فانكوفر بكندا، بموجب مذكرة اعتقال أمريكية.

وفي إطار اتفاق عام 2021، ألغيت الاتهامات الموجهة إلى منغ ابنة مؤسس الشركة.

وقال سولومون إن ممثلي الادعاء يتوقعون أن تستمر المحاكمة ما بين أربعة وستة أشهر.

وجرى اتهام هواوي في 2018 بالاحتيال المصرفي وتضليل بنك إتش.إس.بي.سي وبنوكاً أخرى.

وفي عام 2020، أضافت وزارة العدل اتهامات أخرى إلى القضية تضمنت أن هواوي تآمرت لسرقة أسرار تجارية من ست شركات تكنولوجيا أمريكية.

ومنذ عام 2019، قيدت الولايات المتحدة وصول هواوي إلى التكنولوجيا الأمريكية، متهمةً الشركة بممارسة أنشطة تضر بالأمن القومي الأمريكي، وهو ما تنفيه هواوي.

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