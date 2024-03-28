الذهب يتجه إلى تسجيل أفضل شهر منذ أكثر من عام

المصدر: رويترز

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ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس متجهة إلى تسجيل أكبر زيادة شهرية منذ نوفمبر 2022 بعد مكاسب كبيرة بدعم من رهانات خفض أسعار الفائدة الأمريكية والطلب القوي على الملاذ الآمن ومشتريات البنوك المركزية.

وبحلول الساعة 1059 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 2212.47 دولار للأوقية (الأونصة)، في طريقه لتسجيل زيادة شهرية تزيد عن ثمانية بالمئة وثاني زيادة فصلية على التوالي. كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.9 بالمئة إلى 2232.60 دولار.

وسجل الذهب مستوى قياسيا الأسبوع الماضي بعد أن توقع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) خفض أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام، وبقي منذ ذلك الحين بالقرب من أعلى مستوى على الإطلاق مع ترقب المتعاملين لبيانات أمريكية يمكن أن تؤثر على الاستراتيجية النقدية للبنك المركزي.

ويترقب المستثمرون الآن تقرير مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة المقرر صدوره غدا الجمعة بحثا عن مؤشرات على توقيت خفض أسعار الفائدة.

ويتوقع المتعاملون حاليا بنسبة 64 بالمئة أن يبدأ مجلس الاحتياطي في خفض أسعار الفائدة في يونيو حزيران، وفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي.

وتقلل أسعار الفائدة المنخفضة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 24.67 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 0.7 بالمئة إلى 900.10 دولار وصعد البلاديوم 1.6 بالمئة إلى 999.12 دولار. ويتجه المعادن الثلاثة إلى تحقيق مكاسب شهرية.

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