أكبر سفينة حاويات بالعالم تعمل بالميثانول الأخضر تدخل ميناء هامبورغ

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

دخلت سفينة حاويات تعمل بالميثانول الأخضر تابعة لشركة الشحن الدنماركية «ميرسك» ميناء هامبورغ الألماني، لأول مرة، في وقت مبكر من صباح اليوم.

وتعد «آني ميرسك» أول سفينة حاويات كبيرة تعمل بالميثانول تابعة لشركة الشحن الدنماركية «ميرسك»، وتبلغ سعتها أكثر من 16 ألف حاوية قياسية.

وتعتزم شركة ميرسك تشغيل 17 سفينة حاويات أخرى بهذا الحجم، على مدى العامين المقبلين، التي سيتم تزويدها بما يسمى الميثانول الأخضر.

وقالت الشركة إن هذه السفن الكبيرة يمكنها توفير ما يصل إلى 280 طناً من ثاني أكسيد الكربون يومياً مقارنة بنظيراتها التي تعمل بالوقود الأحفوري.

ويعد الميثانول الأخضر محايداً لثاني أكسيد الكربون ويعتبر وقوداً واعداً، حيث من المتوقع أن يحل محل الوقود الأحفوري مثل الديزل البحري أو زيت الوقود الثقيل.

ومع ذلك، فإن إنتاج الميثانول الأخضر يتطلب الكثير من الكهرباء من مصادر متجددة، ولهذا السبب لا يزال هناك نقص في الوقود.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز