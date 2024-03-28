ارتفاع غير متوقع لمخزون النفط الخام في أمريكا

المصدر: د ب أ

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أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أمس، ارتفاعاً غير متوقع لمخزون النفط الخام في الولايات المتحدة خلال الأسبوع المنتهي يوم 22 مارس الحالي.

وذكرت الإدارة أن المخزون ارتفع، خلال الأسبوع الماضي، بمقدار 3.2 ملايين برميل، في حين كان المحللون يتوقعون تراجع المخزون بمقدار 1.3 مليون برميل بعد تراجعه في الأسبوع السابق بمقدار مليوني برميل.

وبرغم زيادة المخزون خلال الأسبوع الماضي، فإنه ظل أقل بنسبة 2% عن متوسطه خلال الفترة نفسها من العام طوال السنوات الخمس الماضية.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزون البنزين ارتفع، خلال الأسبوع الماضي، بمقدار 1.3 مليون برميل، لكنه ما زال أقل بنسبة 1% عن متوسطه خلال السنوات الخمس الماضية.

في الوقت نفسه، تراجع مخزون المكررات النفطية التي تشمل زيت التدفئة والديزل (السولار) بمقدار 1.2 مليون برميل، ليقل بنسبة 6% عن متوسطه للسنوات الخمس الماضية.

يأتي ذلك في حين أعلن معهد البترول الأمريكي الممثل لشركات النفط الأمريكية، أول من أمس، ارتفاع مخزون النفط الأمريكي بمقدار 9.3 ملايين برميل خلال الأسبوع الماضي، وارتفاع مخزون النفط في مجمع مستودعات كوشينج بولاية أوكلاهوما بمقدار 2.4 مليون برميل، برغم تراجع مخزونات البنزين بشكل عام.

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