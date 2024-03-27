ارتفاع الدولار وسط ترقب لسياسة المركزي الأمريكي بشأن الفائدة

المصدر: رويترز

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ارتفع الدولار، الثلاثاء، بينما ينتظر المتداولون مؤشرات على سياسية مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، بينما انخفض الين بعد أن قال وزير المالية الياباني إنه لن يستبعد اتخاذ أي إجراءات للتعامل مع ضعف العملة.

ويتساءل المستثمرون عما إذا كان المركزي الأمريكي سيخفض أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام، مثلما هو متوقع حالياً، إذا ظل التضخم مرتفعاً والنمو الاقتصادي قوياً.

وارتفع مؤشر الدولار قليلاً بعد أن أظهرت بيانات، أن طلبيات المصانع الأمريكية المتعلقة بالسلع المعمرة زادت بأكثر من المتوقع في فبراير، في حين أظهر إنفاق الشركات على المعدات علامات مبدئية على التعافي مع استمرار التفاؤل إزاء آفاق النمو الاقتصادي في الربع الأول.

وقال آدم باتون كبير محللي العملات لدى فوركس لايف في تورونتو "تبحث السوق بشكل مكثف عن علامات الضعف في الاقتصاد الأمريكي لكن من الصعب العثور عليها، والسلع المعمرة توضح ذلك مرة أخرى اليوم".

وارتفع مؤشر الدولار 0.06 بالمئة إلى 104.28 في حين انخفض اليورو 0.05 بالمئة إلى 1.0831 دولار.

وتراجع الين الياباني 0.09 بالمئة إلى 151.52 متخلياً عن مكاسبه السابقة. وكانت العملة تراجعت الأسبوع الماضي رغم أن بنك اليابان أنهى نظام أسعار الفائدة السلبية الذي استمر لثماني سنوات.

وارتفع اليوان الصيني في التداولات الخارجية إلى 7.248 للدولار.

وفيما يتعلق بالعملات المشفرة تراجعت بتكوين 1.28 بالمئة إلى 70078.01 دولار، ولا تزال أقل من المستوى القياسي المرتفع البالغ 73803.25 دولار الذي بلغته في 14 مارس.

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