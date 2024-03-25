ارتفاع أسعار الذهب مع آمال بخفض أسعار الفائدة وهبوط الدولار

المصدر: رويترز

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ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين مع تجدد الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيبدأ في خفض أسعار الفائدة في يونيو ومع انخفاض الدولار ما عزز جاذبية المعدن الأصفر.

وبحلول الساعة 06.48 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب 0.1 بالمئة إلى 2166.39 دولارا للأوقية. وصعدت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.4 بالمئة إلى 2167.70 دولارا للأوقية.

وانخفض الدولار 0.1 بالمئة مقابل العملات الأخرى ما يجعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة لحائزي تلك العملات.

وقال تيم ووترر كبير محللي السوق في شركة كيه.سي.إم للتجارة "لا تزال البيئة جيدة تماما على ما يبدو بالنسبة لأسواق المعادن النفيسة".

وأضاف "لا تزال الأسواق تتطلع إلى قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بخفض وشيك لأسعار الفائدة. ويبدو أن يونيو هو الشهر الأكثر احتمالا لبدء أول خفض لأسعار الفائدة".

وارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق يوم الخميس بعدما أشار صناع السياسة في مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى أنهم ما زالوا يتوقعون خفض أسعار الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية بحلول نهاية عام 2024 رغم أحدث البيانات التي أظهرت ارتفاع التضخم.

ويقلل خفض أسعار الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة لحائزي الذهب.

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، يتوقع المتعاملون في السوق بنسبة 74 بالمئة الآن أن يبدأ الاحتياطي الاتحادي في خفض أسعار الفائدة في يونيو.

وينتظر المستثمرون الآن بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة المقرر صدورها يوم الجمعة لمعرفة ما إذا كان ذلك قد يغير توقعات المركزي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام.

ويقول وانغ تاو المحلل الفني لدى رويترز إن الذهب قد يكسر حاجز 2161 دولارا للأوقية وينخفض إلى نطاق يتراوح من 2147 دولارا إلى 2152 دولارا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 24.62 دولارا للأوقية. وارتفع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 896.23 دولارا للأوقية. وصعد البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 993.37 دولارا للأوقية.

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