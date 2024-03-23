حقق أكبر مكاسب أسبوعية.. «ستاندرد أند بورز» يغلق دون تغيير

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

أغلق المؤشر ستاندرد أند بورز 500 دون تغير يذكر أمس، لكنه سجل أكبر مكاسب أسبوعية بالنسبة المئوية لعام 2024، بعد أن تمسك مجلس الاحتياطي الاتحادي هذا الأسبوع بتوقعاته لخفض أسعار الفائدة ثلاث مرات بحلول نهاية العام.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع على ارتفاع طفيف أمس إلى جانب مؤشر لشركات أشباه الموصلات الذي صعد بشكل حاد خلال الأسبوع، وسط استمرار التفاؤل بشأن الذكاء الاصطناعي.

وهبط سهم نايكي بشكل حاد بعد أن حذَّر أكبر صانع للملابس الرياضية في العالم من انخفاض الإيرادات في النصف الأول من السنة المالية 2025.

ووفقاً للبيانات الأولية، خسر المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بواقع 7.35 نقاط أو 0.14 بالمئة، ليغلق عند 5234.15 نقطة، فيما ربح المؤشر ناسداك 26.21 نقطة أو 0.16 بالمئة إلى 16428.82 نقطة. وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 309.36 نقطة أو 0.78 بالمئة إلى 39472.01 نقطة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز