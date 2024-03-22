الذهب ينخفض مع ارتفاع الدولار لكنه يتجه لتسجيل مكسب أسبوعي

المصدر: رويترز

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تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة بعد أن ارتفعت إلى مستوى غير مسبوق في الجلسة السابقة مع ارتفاع الدولار لكنها تتجه لتسجيل مكسب أسبوعي بعدما قال مجلس الاحتياطي الاتحادي إنه يتوقع خفض أسعار الفائدة ثلاث مرات خلال العام الجاري.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2174.20 دولارا للأوقية (الأونصة) يتجه لتسجيل الارتفاع الأسبوعي الرابع من خمسة أسابيع بزيادة 0.8 بالمئة حتى الآن.

وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 2176.20 دولارا للأوقية.

وارتفع الدولار إلى أعلى مستوى في أكثر من شهر، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 24.67 دولارا للأوقية، وتراجع البلاتين 0.6بالمئة إلى 902.9 دولار، ونزل البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 999.68 دولارا. وتتجه أسعار المعادن الثلاثة لتسجيل انخفاض أسبوعي.

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