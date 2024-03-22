تراجع أسعار الذهب في ظل ارتفاع الدولار

المصدر: رويترز

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تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة وسط ارتفاع الدولار لكنها تتجه لتسجيل الارتفاع الأسبوعي الرابع في خمسة أسابيع بعدما تلقت دعما من إبقاء مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على توقعاته لخفض أسعار الفائدة خلال العام الجاري.

وبحلول الساعة 03.19 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 2172.72 دولارا للأوقية (الأونصة) لكنه ارتفع 0.8 بالمئة منذ بداية الأسبوع.

كما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 2174.30 دولارا للأوقية.

وارتفع الدولار إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع مقابل منافسيه ويتجه لتحقيق ارتفاع للأسبوع الثاني، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وقال ييب جون رونغ الخبير الاستراتيجي لدى آي.جي إن "التخفيضات القادمة في أسعار الفائدة تدعم بشكل عام أسعار الذهب... وفي الوقت الراهن، يبدو أن الذهب في وضع يتم تسعيره فيه بصورة أعلى بكثير من قيمته العادلة ما قد يؤدي لبعض الهبوط على المدى القريب بعد موجة الارتفاع خلال الفترة الماضية".

وارتفعت أسعار الذهب أمس الخميس إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق بعد أن أشار صناع السياسة في المركزي الأمريكي إلى أنهم ما زالوا يتوقعون خفض الفائدة بثلاثة أرباع نقطة مئوية بحلول نهاية عام 2024 على الرغم من قراءات التضخم المرتفعة في الآونة الأخيرة.

وعادة ما ترتفع أسعار الذهب، الذي لا يدر عوائد، عندما تنخفض أسعار الفائدة لأن هذا يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 24.53 دولارا للأوقية وتراجع البلاتين 0.6 بالمئة إلى 902.15 دولار وهوى البلاديوم 2.2 بالمئة إلى 988.67 دولارا. وتتجه أسعار المعادن الثلاثة لتسجيل انخفاض أسبوعي.

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