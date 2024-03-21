ارتفاع أسعار الذهب إلى مستوى غير مسبوق

المصدر: رويترز

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ارتفعت أسعار الذهب لمستوى غير مسبوق اليوم الخميس وسط انخفاض الدولار وعوائد السندات بعد أن أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على توقعاته لثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام.

وتقلل الفائدة المنخفضة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عوائد وتضغط على الدولار مما يجعل الذهب أرخص بالنسبة للمشترين بعملات أخرى.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 2203.84 دولارات للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 01.53 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى على الإطلاق عند 2222.39 دولارا في وقت سابق من الجلسة. وقفزت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 2.1 بالمئة إلى 2206.30 دولارات.

وأبقى المركزي الأمريكي على أسعار الفائدة أمس الأربعاء، لكن صناع السياسة أشاروا إلى أنهم ما زالوا يتوقعون خفضها ثلاثة أرباع نقطة مئوية بحلول نهاية عام 2024.

وقال رئيس المركزي جيروم باول إن قراءات معدل التضخم المرتفعة في الآونة الأخيرة لم تغير السيناريو الأساسي للتخفيف البطيء لضغوط الأسعار في الولايات المتحدة.

وتراجع الدولار لأدنى مستوى خلال أسبوع مقابل منافسيه.

وقال تيم ووترر كبير محللي السوق لدى كيه.سي.إم للتجارة في مذكرة "مع احتفاظ باول بثلاثة تخفيضات محتملة في أسعار الفائدة هذا العام، انخفضت عوائد السندات والدولار الأمريكي، مما فتح مسارا صعوديا لسعر الذهب".

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 25.70 دولارا للأوقية وزاد البلاتين 0.8 بالمئة إلى 914.25 دولارا وقفز البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 1034 دولارا.

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