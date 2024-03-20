النفط يتراجع عن أعلى مستوى في عدة أشهر متأثراً بارتفاع الدولار

المصدر: رويترز

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تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الأربعاء متأثرة بارتفاع الدولار الذي ساهم في كبح شهية المستثمرين خاصة بعد ارتفاع الخامين القياسيين إلى أعلى مستوياتهما في عدة أشهر خلال الجلستين الماضيتين.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو 19 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 87.19 دولارا للبرميل بحلول الساعة 01.04 بتوقيت غرينتش. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أبريل، والتي تنتهي عند تسوية يوم الأربعاء، 35 سنتا، أو 0.4 بالمئة، إلى 83.12 دولار للبرميل.

وصعد الدولار للجلسة الخامسة على التوالي بعد صدور بيانات أشارت إلى مرونة الاقتصاد الأمريكي مما أثر على معنويات المشترين الآسيويين. وتجعل قوة الدولار النفط أكثر كلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى مما يضعف الطلب.

وفي الجلسة السابقة، سجل الخامان أعلى مستوياتهما منذ أواخر أكتوبر مع تقييم المتعاملين لتأثير الهجمات الأخيرة التي شنتها أوكرانيا على مصافي التكرير الروسية على إمدادات النفط العالمية. وقالت مصادر تجارية لرويترز أمس الثلاثاء إن انخفاض طاقة التكرير الروسية نتيجة الضربات أدى إلى زيادة صادرات الخام من البلاد.

وأضافت المصادر أن صادرات النفط من الموانئ الغربية لروسيا ستزيد بنحو 260 ألف برميل يوميا في مارس فوق الخطة الشهرية الأولية المقررة بما يصل إلى 2.22 مليون برميل يوميا.

وذكرت مصادر نقلا عن معهد البترول الأمريكي أن مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام والبنزين انخفضت الأسبوع الماضي، في حين ارتفعت مخزونات نواتج التقطير. وتوقع استطلاع أجرته رويترز لآراء المحللين ارتفاع المخزونات بنحو عشرة آلاف برميل الأسبوع الماضي.

ومن المتوقع أيضا أن تصدر البيانات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

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