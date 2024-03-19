الصين تمنع رئيس إيفرغراند من تداول الأسهم بالبورصة مدى الحياة

المصدر: رويترز

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أعلنت شركة العقارات الصينية العملاقة المتعثرة إيفرغراند مساء أمس الاثنين أن رئيسها تم منعه من تداول الأسهم في البورصة مدى الحياة.

كما قررت هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية تغريم هوي كا يان رئيس الشركة 47 مليون يوان (5ر6 ملايين دولار) بسبب مخالفاته المالية العديدة. كما غرمت الهيئة الشركة نفسها 2ر4 مليارات يوان وعاقبت عددا من مسؤوليها الآخرين.

تم اتهام إيفرغراند بتضخيم إجمالي حجم أعمالها بأكثر من 560 مليار يوان خلال عامي 2019 و2020 بشكل مصطنع، وأصدرت سندات بناء على هذه المعلومات المزيفة.

كما فشلت الشركة في تقديم المعلومات بشأن نتائج أعمالها السنوية ونصف السنوية والنزاعات القانونية وديونها المستحقة في التوقيتات الصحيحة. وخضع هوي لرقابة الشرطة منذ سبتمبر الماضي. ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان سيتعرض لعقوبات أخرى في المستقبل.

يأتي ذلك فيما يواجه القطاع العقاري الصيني أزمة خطيرة. وتقدر ديون إيفرغراند بمفردها بأكثر من 326 مليار دولار. وفي يناير الماضي أصدرت محكمة في هونغ كونغ حكما بتصفية الشركة بناء على طلب الدائنين الذين أقاموا دعوى قضائية ضد الشركة بسبب تخلفها عن سداد عدة أقساط مستحقة عليها. وحاولت الشركة العملاقة تجنب التصفية بطرح خطة لإعادة الهيكلة في وقت سابق.

واستمر نظر الدعوى عاما ونصف العام، في حين لم تتمكن الشركة حتى الآن من تقديم مقترح ملموس لإعادة الهيكلة، بحسب ما نقلته صحيفة ساوث شاينا مورنينغ بوست عن القاضية ليندا شان التي أصدرت الحكم.

ورغم ذلك لم يتضح ما إذا كان سيتم تطبيق الحكم في بر الصين الرئيسي حيث تتركز أغلب أعمال الشركة.

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