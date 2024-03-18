الدولار ينخفض والين مستقر ترقبا لتحول في سياسة بنك اليابان

المصدر: رويترز

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انخفض الدولار قليلا اليوم الاثنين في ظل ترقب المتعاملين لأسبوع تهيمن عليه اجتماعات البنوك المركزية في أنحاء العالم.

ويوشك بنك اليابان (المركزي) فيما يبدو على إنهاء سياسة أسعار الفائدة السلبية بينما ينصب التركيز على عدد تخفيضات أسعار الفائدة المتوقع أن يجريها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وبخلاف اليابان والولايات المتحدة، من المقرر أن تجتمع البنوك المركزية في إنجلترا وأستراليا والنرويج وسويسرا والمكسيك وتايوان والبرازيل وإندونيسيا، ومن المتوقع أن يبقي معظمها على أسعار الفائدة دون تغيير.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة عملات رئيسية، 0.029 بالمئة إلى 103.430 نقطة. وارتفع الدولار 2.0 بالمئة هذا العام مع تحسن أداء الاقتصاد الأمريكي أكثر من المتوقع، مما دفع المستثمرين إلى خفض الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيخفض أسعار الفائدة بوتيرة سريعة في 2024.

ولم يطرأ تغيير يذكر على الين الياباني، إذ ارتفع 0.09 بالمئة إلى 149.21 دولارا.

وشهدت العملة اليابانية تقلبات في الأسابيع القليلة الماضية، إذ تراجعت إلى 150.88 الشهر الماضي، قبل أن تصعد مجددا إلى أعلى مستوى له في شهر عند 146.48 في بداية مارس .

وعزز رفع الشركات اليابانية الكبرى الأجور أعلى من المتوقع التوقعات بأن البنك المركزي مستعد للإعلان عن حقبة جديدة من خلال إنهاء سياسة أسعار الفائدة السلبية، ربما غدا الثلاثاء.

وصعد اليورو 0.05 بالمئة إلى 1.0893 دولار، في حين انخفض الجنيه الاسترليني 0.04 إلى 1.2735 دولار قبل اجتماع بنك إنجلترا يوم الخميس. ومن المتوقع أن يبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير عند 5.25 بالمئة.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.10 بالمئة إلى 0.657 دولار، قبل اجتماع البنك المركزي الاسترالي غدا الثلاثاء. ومن المتوقع أن يبقى البنك على أسعار الفائدة دون تغيير.

وارتفع الدولار 0.09 بالمئة مقابل الفرنك السويسري. ويعتقد بعض المستثمرين أن البنك الوطني السويسري قد يخفض أسعار الفائدة يوم الخميس، مع استقرار التضخم لفترة طويلة ضمن النطاق المستهدف بين صفر إلى اثنين بالمئة.

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