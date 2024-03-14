تراجع أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار وترقب مزيد من البيانات الأمريكية

المصدر: رويترز

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تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس مع ارتفاع الدولار على الرغم من أن السبائك ظلت قرب مستويات مرتفعة قياسية مع ترقب المتداولين لمزيد من البيانات الاقتصادية الأمريكية التي قد ترفع الآمال في خفض أسعار الفائدة في منتصف العام.

وبحلول الساعة 04.26 بتوقيت غرينتش، هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2171.05 دولارا للأوقية (الأونصة) كما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2175.40 دولارا.

وزاد مؤشر الدولار 0.1 بالمئة. وارتفاع العملة الأمريكية يجعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى.

ويترقب المستثمرون بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية وتقريري مؤشر أسعار المنتجين وطلبات إعانة البطالة في وقت لاحق من اليوم لتقييم وضع الاقتصاد الأمريكي وما إذا كان ذلك سيجعل الاحتياطي الاتحادي يحجم عن خفض أسعار الفائدة في يونيو.

وقال كيلفن وونغ كبير محللي السوق لمنطقة آسيا والمحيط الهادي لدى أواندا "شهدت أسعار الذهب تراجعا بسيطا بعد صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، لكنه لا يغير وجهة نظر السوق كثيرا بشأن السياسة النقدية الأمريكية، ومع بيانات مؤشر أسعار المنتجين اليوم، إذا جاءت القراءة السنوية الأساسية بالقرب من التوقعات، فما زلت أعتقد أن الذهب قد يحظى بالدعم".

وسيصدر مجلس الاحتياطي الاتحادي أحدث توقعاته في اجتماع السياسة الأسبوع المقبل. وتوقع اجتماع ديسمبر خفض أسعار الفائدة ثلاثة أرباع نقطة مئوية في عام 2024.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبط البلاتين في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 935.50 دولارا للأوقية. وتراجع البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1056.24 دولارا، كما انخفض سعر الفضة 0.3 بالمئة أيضا إلى 24.95 دولارا بعد أن سجل أعلى مستوى في أكثر من أربعة أشهر في وقت سابق من الجلسة.

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