البتكوين تسجل مستويات قياسية جديدة تتجاوز 75 ألف دولار

المصدر: د ب أ

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واصلت العملة الرقمية المشفرة بتكوين ارتفاعها اليوم الأربعاء لتسجل مستويات قياسية جديدة تتجاوز 75 ألف دولار للوحدة الواحدة مدعومة بالتدفقات غير المسبوقة للاستثمارات في صناديق الاستثمار القابلة للتداول للعملات الرقمية، مع ترقب ظاهرة انتصاف البتكوين المتوقعة في أبريل المقبل.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الارتفاع الكبير للعملة الرقمية الأكبر في العالم يأتي الآن بعد فترة انتظار متوترة منذ 10 نوفمبر الماضي عندما وصلت البتكوين إلى مستوى قياسي قدره 63ر68789 دولار للواحدة الواحدة.

ويعتبر إطلاق صناديق استثمار البتكوين القابلة للتداول في البورصة في الولايات المتحدة يوم 11 يناير الماضي محركا أساسيا وراء ارتفاع العملات الرقمية مؤخرا. وجذبت هذه الصناديق كتلك التي أطلقتها شركة بلاك روك وفيديلتي إنفستمنتس للاستثمار المالي حوالي 5ر9 مليار دولار منذ إطلاقها.

وفي بريطانيا أعلنت بورصة لندن للأوراق المالية اعتزامها تلقي الطلبات لطرح صناديق استثمار البتكوين وإيثر للتداول، في حين أعلنت هيئة سوق المال التايلاندية اعتزامها فتح الباب أمام طرح صناديق استثمار للعملات الرقمية المشفرة أمام المشترين الأفراد.

وسجلت البتكويت 4 أرقام قياسية خلال أقل من 10 أيام حيث سجلت 63ر69170 دولار يوم 5 مارس الحالي ثم 05ر70083 دولار يوم 8 مارس ثم 71ر72850 دولار يوم 11 مارس ثم 47ر73637 دولار للوحدة الواحدة اليوم 13 مارس.



وفي ظل تذبذبات غير مسبوقة خلال الـ 24 ساعة الماضية تراجع سعر البتكوين إلى 85ر68728 دولار للوحدة الواحدة مما فجر موجة بيع كثيف للأصول الرقمية. في الوقت نفسه تراوحت القيمة الإجمالية لسوق العملات الرقمية في العالم خلال الـ 24 ساعة الماضية بين 62ر2 و77ر2 تريليون دولار.



وجاء ارتفاع سعر البتكوين في ظل تدفقات قياسية للأموال إلى صناديق الاستثمار في العملات الرقمية القابلة للتداول حيث وصلت التدفقات إلى صناديق الاستثمار الفورية امس إلى 05ر1 مليار دولار في حين وصلت التدفقات اليومية إلى صنددوق آي شيرز بتكوين إلى مستوى قياسي أمس وقدره 849 مليون دولار.



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