تقارير إسرائيلية عن استهداف مسؤول كبير فى حركة حماس

المصدر: رويترز

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أكدت مصادر في الجهاز الأمني الإسرائيلي اليوم الإثنين، أن الجيش الإسرائيلي هاجم الليلة الماضية هدفاً كان يقيم فيه مسؤول كبير في حركة حماس بعدد من القنابل.

ووفق ما أورده موقع "آي 24" الإسرائيلي اليوم تزايدت، منذ ذلك الحين، التقارير حول هوية المستهدف الرئيسي في إشارة إلى القيادي بحركة حماس مروان عيسى. ولم ترد حتى الآن أي تأكيدات حول هذا الأمر.

ومن جانبها، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الجيش هاجم من الجو الليلة الماضية هدفًا في مخيم النصيرات للاجئين في وسط القطاع، بناء على معلومات استخباراتية بمكان وجوده.

يذكر أن مروان عبد الكريم علي عيسى، وكنيته أبو البراء، قائد عسكري فلسطيني، وهو نائب القائد العام لكتائب القسام محمد الضيف، ويوصف بأنه "قائدها الفعلي على الأرض"، وعضو المكتب السياسي لحركة حماس، ويعد حلقة الوصل بين المستويين السياسي والعسكري في حركة حماس.

وذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية اليوم الاثنين أن الجيش الإسرائيلي يتحقق مما إذا كان القيادي الكبير في حركة (حماس) مروان عيسى قد قُتل في غارة جوية على غزة هذا الأسبوع.

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