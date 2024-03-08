الذهب يتأهب لأفضل أداء أسبوعي في 5 أشهر قبل بيانات الوظائف الأمريكية

المصدر: رويترز

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تتأهب أسعار الذهب اليوم الجمعة لتحقيق أكبر قفزة أسبوعية لها في خمسة أشهر وتحوم قرب أعلى مستوى لها على الإطلاق بعدما عززت تصريحات لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول الرهانات على خفض أسعار الفائدة منتصف العام.

ولم يطرأ تغير يذكر على أسعار الذهب في المعاملات الفورية وسجلت 2157.16 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0350 بتوقيت غرينتش، لتظل قريبة من المستوى القياسي الذي سجلته في الجلسة السابقة عند 2164.09 دولارا.

كما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 2164.40 دولاراً.

وارتفعت الأسعار في المعاملات الفورية بأكثر من 3.5 بالمئة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن، وتتجه لتسجيل أكبر زيادة أسبوعية بالنسبة المئوية منذ منتصف أكتوبر في الأيام الأولى للصراع بين إسرائيل وحركة حماس. كما سيكون هذا هو الأسبوع الثالث على التوالي الذي ترتفع في الأسعار.

وقال باول إن البنك المركزي "ليس بعيدا" عن اكتساب ثقة كافية بأن التضخم يتراجع، بما يمهد للبدء في خفض أسعار الفائدة. وقال إن هذا من المرجح أن يحدث في الأشهر المقبلة.

ويعزز انخفاض أسعار الفائدة من جاذبية المعدن النفيس الذي لا يدر عوائد.

ويتجه الدولار لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي هذا العام، مما يجعل الذهب أقل تكلفة للمشترين بالعملات الأخرى.

وينصب تركيز السوق على بيانات الوظائف الأمريكية الرئيسية المقرر صدورها في الساعة 1330 بتوقيت جرينتش.

وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاتين في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 916.30 دولارا للأوقية وهبطت الفضة 0.1 بالمئة إلى 24.29 دولارا، فيما ارتفع البلاديوم 0.5 إلى 1039.17 دولارا. وتتجه المعادن الثلاثة لتحقيق مكاسب أسبوعية.

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