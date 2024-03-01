أسعار النفط ترتفع في ظل تعقد محادثات وقف إطلاق النار في غزة

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة وتتجه لختام الأسبوع على زيادة طفيفة مع تعقد وضع المحادثات بشأن الوقف المحتمل لإطلاق النار في غزة بعد مقتل أكثر من 100 فلسطيني أثناء انتظارهم تسلم مساعدات.

وبحلول الساعة 0118 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو 29 سنتا بما يعادل 0.4 بالمئة إلى 82.20 دولاراً للبرميل، في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 22 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 78.48 دولاراً.

ويتجه غرب تكساس الوسيط لتحقيق زيادة أربعة بالمئة هذا الأسبوع، في حين يتجه خام برنت لإنهاء الأسبوع عند مستوى التسوية الأسبوع الماضي.

ويحوم برنت بفارق مريح فوق مستوى 80 دولاراً منذ ثلاثة أسابيع، ولم يكن للصراع في الشرق الأوسط سوى تأثير طفيف على تدفقات الخام في ظل الهجمات على حركة الشحن بالبحر الأحمر.

وقال الرئيس جو بايدن إن الولايات المتحدة تتحقق من تقارير عن قيام القوات الإسرائيلية بإطلاق النار على أشخاص لدى انتظارهم تسلم مساعدات غذائية في غزة، مضيفا أنه يعتقد أن الواقعة الدامية ستعقد محادثات وقف إطلاق النار.

وألقت إسرائيل باللوم في الوفيات على الحشود المحيطة بشاحنات المساعدات، قائلة إن الضحايا تعرضوا للدهس أو التدافع.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز