لأول مرة.. مبيعات «رولكس» تصل إلى 11 مليار دولار

المصدر: د ب أ

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بلغت مبيعات ساعات رولكس 11 مليار دولار للمرة الأولى، حيث زادت العلامة التجارية السويسرية الأبرز للساعات حصتها في السوق، وفقاً لما ذكره تقرير صادر عن مؤسسة مورجان ستانلي.

وقالت وكالة بلومبرغ للأنباء إن العلامة التجارية السويسرية المهيمنة للساعات الفاخرة أنتجت 1.24 مليون ساعة في عام 2023 بمبيعات بلغت 10.1 مليار فرنك سويسري (11.5 مليار دولار).

ونقلت الوكالة عن محللين في مؤسسة مورجان ستانلي وشركة لوكس كونسلت السويسرية قولهم في تقرير، أمس، إن هذه تمثل زيادة بنسبة 11% عن عام 2022، مضيفين أن المستوى الحالي لحصة رولكس في السوق غير مسبوق.

وزادت الشركة المصنعة لنماذج دايتونا، وصبمارينر وديتجست من حصتها في سوق البيع بالتجزئة إلى بنحو 30%، مع مطالبة مشترين أثرياء بشراء ساعات من صنع الشركة التي يقع مقرها في جنيف، التي تسيطر عليها مؤسسة خيرية تحمل اسم «هانس ويلزدورف»، الذي شارك في تأسيس العلامة التجارية في عام 1908.

وحققت ماركة ساعات تيودور ذات السعر المنخفض، والمملوكة لمؤسسة رولكس ذاتها، مبيعات بلغت نحو 545 مليون فرنك في عام 2023، وفقاً لتقديرات مؤسسة مورجان ستانلي.

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