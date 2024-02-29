شركة ألمانية تدرس شطب 5 آلاف وظيفة وتسريح 27 ألف عامل

المصدر: د ب أ

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كشفت تقارير صحفية أن مجموعة الصناعات المعدنية الألمانية تيسنكروب تستعد لعملية هيكلة شاملة لقطاع صناعة الصلب، ما يمكن أن يؤدي إلى خفض إجمالي عدد العاملين فيه إلى 27 ألف عامل.

وذكرت صحيفة «هاندلسبلات» الألمانية أن المجموعة تدرس أيضاً غلق أحد أفران الصلب ومصنعين لدرفلة الصلب.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن الصحيفة القول إن الخطة يمكن أن تؤدي إلى شطب نحو 5000 وظيفة في قطاع الصلب بمجموعة تيسنكروب.

كما تخطط المجموعة الألمانية لنقل بعض الوظائف لديها، مثل الأمن والخدمات والأعمال اللوجيستية، إلى شركات خارجية بنظام التعهيد.

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