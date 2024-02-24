مع احتدام الصراع في البحر الأحمر.. عملاقة الشحن "سي إم ايه - سي جي أم" تسجل خسارتها الفصلية الأولى

المصدر: رويترز

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سجلت شركة سي إم ايه - سي جي أم الفرنسية، ثالث أكبر شركة حاويات في العالم، أول خسائر فصلية لها منذ أربع سنوات، حيث تعاني صناعة الشحن من الصراع في البحر الأحمر وشبح الطاقة الفائضة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، الجمعة، عن الشركة الفرنسية، التي يسيطر عليها الملياردير رودولف سعادة وعائلته، إعلانها عن خسارة قدرها 93 مليون دولار في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023 مقارنة بأرباح قدرها 3.04 مليارات دولار في العام السابق.

وتضمن بيان صدر، الجمعة، صورة لتوقعات سلبية "نتيجة تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي."

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