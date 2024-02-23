الذهب يتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية على خلفية ضعف الدولار والتوترات الجيوسياسية

المصدر: رويترز

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ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة وتتجه لتسجيل أول ارتفاع أسبوعي في ثلاثة أسابيع، بعدما زاد ضعف الدولار على نطاق واسع وتوترات الشرق الأوسط من جاذبية المعدن النفيس.

وبحلول الساعة 0411 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2025.7 دولاراً للأوقية (الأونصة). وصعد 0.7 بالمئة منذ بداية الأسبوع. كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2035.3 دولاراً للأوقية.

وقال إدوارد مير المحلل لدى ماركس "هناك قدر لا بأس به من الشراء الفعلي، خاصة من جانب البنوك المركزية، وحقيقة أن الدولار لم يتحرك بالفعل يمنح الذهب عنصر دعم أيضا".

وتابع أن "عدم اليقين والتوترات الجيوسياسية تساعد أيضا في تقديم بعض الدعم للذهب".

وفي الوقت نفسه، يتجه الدولار لتسجيل أول انخفاض أسبوعي في نحو شهرين، مما يجعل السبائك المسعرة به أقل تكلفة للمشترين بعملات أخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاتين في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 898.05 دولاراً للأوقية وهبط البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 965.69 دولاراً، فيما صعدت الفضة 0.2 بالمئة إلى 22.78 دولاراً للأوقية لكنها انخفضت 2.6 بالمئة هذا الأسبوع حتى الآن.







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