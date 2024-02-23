ستاندرد أند بورز 500 وداو يقفزان لمستوى غير مسبوق عند الإغلاق

المصدر: رويترز

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ارتفع المؤشران ستاندرد أند بورز 500 وداو جونز الصناعي ليغلق كل منهما عند مستوى غير مسبوق أمس، مدعومين بتهافت المستثمرين على الأسهم المرتبطة بدورة النمو وأسهم التكنولوجيا، وذلك غداة إعلان إنفيديا التي يبزغ نجمها في مجال الذكاء الاصطناعي عن أرباح كبيرة وتوقعات إيجابية.

وأظهرت بيانات غير رسمية لمستويات الإغلاق أن المؤشر داو جونز الصناعي ارتفع 456.54 نقطة بما يعادل 1.18 بالمئة إلى 39068.78 نقطة، وأغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعاً 105.14 نقطة أو 2.11 بالمئة إلى 5086.94 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 460.75 نقطة أو 2.96 بالمئة 16041.62 نقطة.

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