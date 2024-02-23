الدولار يهبط مع ترقب خفض المركزي الأمريكي أسعار الفائدة

المصدر: رويترز

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هبط مؤشر الدولار أمس، لكنه ابتعد عن أدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع، مع ترقب المستثمرين بيانات جديدة قد تنبئ بمؤشرات عن الموعد المحتمل لبدء مجلس الاحتياطي الاتحادي خفض أسعار الفائدة.

وانتعشت العملة الأمريكية هذا العام بعد أن دفعت قوة النمو وبيانات التضخم المتعاملين إلى التراجع عن توقعاتهم بشأن الموعد الذي سيبدأ فيه البنك المركزي الأمريكي التيسير النقدي. لكن بعد أن وصلت العملة الأمريكية إلى أعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر الأسبوع الماضي، فقد بدأت في الثبات إلى حد كبير.

وارتفع مؤشر الدولار في أحدث تعاملات 0.03 بالمئة إلى 103.95. وكان قد انخفض إلى 103.43 في وقت سابق من اليوم، وهو أدنى مستوى منذ الثاني من فبراير، وظل دون مستوى 104.97 الذي سجله في 14 فبراير، الذي كان أعلى مستوى منذ 14 نوفمبر.

وارتفع اليورو 0.03 بالمئة إلى 1.0820 دولار، ووصل في وقت سابق إلى 1.0889 دولار، وهو أعلى مستوى منذ الثاني من فبراير. وأظهر مسح اليوم أن تراجع نشاط الأعمال في منطقة اليورو انحسر في فبراير، ما يشير إلى علامات انتعاش.

وارتفع الجنيه الإسترليني 0.17 بالمئة إلى 1.2656 دولار بعد أن جاءت بيانات مسح نشاط الأعمال البريطاني أقوى من المتوقع وأظهرت نمواً قوياً لشركات الخدمات.

وبلغ الجنيه الاسترليني في وقت سابق 1.2710 دولار، وهو أعلى مستوى منذ الثاني من فبراير. وتقدم الدولار 0.17 بالمئة مقابل العملة اليابانية إلى 150.53 ين. وفي العملات المشفرة، ارتفعت بتكوين 0.13 بالمئة إلى 51467 دولاراً.

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