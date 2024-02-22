الذهب يرتفع بدعم من تراجع الدولار وتوترات الشرق الأوسط

المصدر: رويترز

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ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس مدعومة بضعف الدولار وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط، فيما يترقب المستثمرون المزيد من البيانات الاقتصادية الأمريكية التي قد توفر مؤشرات على الخطوات التالية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 03.28 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2026.7 دولارا للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أمس الأربعاء أعلى مستوياته منذ التاسع من فبراير. وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2036.9 دولارا للأوقية.

وواصل مؤشر الدولار خسائره لليوم الرابع على التوالي، مما يزيد من جاذبية المعدن الأصفر المسعر بالعملة الأمريكية للمشترين في الخارج

وكثفت إسرائيل قصفها لمدينة رفح جنوب قطاع غزة، مما أدى إلى مقتل أكثر من عشرة أفراد من عائلة واحدة في ضربة جوية، فيما أعلنت وزارة الصحة في القطاع الفلسطيني المدمر مقتل 29313 شخصا في الحرب حتى الآن.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين 0.3 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 885.30 دولارا للأوقية وزاد البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 955.63 دولارا فيما صعدت الفضة 0.1 بالمئة إلى 22.89 دولارا للأوقية.

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